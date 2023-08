Vrouw bewuste­loos aangetrof­fen in woning, man zwaarge­wond na val uit raam: parket onderzoekt criminele piste

Aan de Zuidfoor in het centrum van Brussel raakten zondagavond twee mensen ernstig gewond. Een man werd er gewond aangetroffen op straat na een val uit een raam. Even later vonden agenten in de woning een bewusteloze vrouw. Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De omgeving is afgesloten en de politie is ter plaatse om de zaak te onderzoeken.