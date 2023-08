Dierenop­vang­cen­trum Zemst kreunt nog steeds onder toevloed: “Kosten lopen op tot 25.000 euro per maand”

Enkele weken geleden moest de dierenopvang in Zemst een kattenstop invoeren. Die is nu van de baan, maar de toevloed van zwerf- en andere katten blijft zwaar wegen op de organisatie. In het tweede kwartaal (april tot en met juli) kreeg het asiel maar liefst 270 dieren binnen. “Het is letterlijk dweilen met de kraan open.”