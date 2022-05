Stortvloed aan sms’en en e-mails, bedreigingen en een mail naar het parket. Doodrijder Merel nu ook veroordeeld voor belaging. “Vergeet niet wie ik ben...”

Vilvoorde/Zemst Dreigtele­foon­tjes, vervelende berichten en zelfs een mail naar het parket. Doodrijder Merel De Prins kan afwijzing niet verkroppen: “Ik zal er alles aan doen om u te komen halen. Leef maar in angst”

Zeven jaar nadat hij Merel De Prins (12) in Vilvoorde van het fietspad maaide en haar levenloos achterliet, dreigt een nieuwe veroordeling voor Muhammed Aytekin (25). Toen een potentieel vriendinnetje alle banden met hem doorknipte nadat ze zijn verleden achterhaald had, begon hij de vrouw te stalken. “Alles deed hij eraan om haar en haar familie in een slecht daglicht te stellen”, zegt het parket. De stalkingszaak brengt de twintiger nu in nauwe schoentjes. Het parket vordert immers een jaar cel. En de kans is reëel dat het hier niet bij zal blijven...

