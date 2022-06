SToom.Vilvoorde viert twee jarig bestaan met silent disco en koffie workshops

vilvoorde Tweede Vilvoordse kapper in één week tijd viert honderdste verjaardag: Proficiat Jan!

Toeval of niet. Vandaag viert alweer een Vilvoordse kapper zijn honderdste verjaardag. Twee dagen geleden was het Henriette Van Reet in wzc Filfurdo die -spreekwoordelijk- honderd kaarsjes mocht uitblazen. Vandaag vieren we met kapper Jan Lodewijk Deraemaecker in wzc Beaulieu in Vilvoorde.

24 juni