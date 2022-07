Stoom.Vilvoorde blaast dit weekend twee kaarsjes uit

Op de hoek van Bergstraat is het dit weekend feest bij Stoom.Vilvoorde. “Twee jaar geleden zijn we begonnen met de zaak”, vertelt Louis Philippe, die Stoom.Vilvoorde uitbaat met zijn partner Eva Vanden Broeck. “We wouden iets vernieuwend brengen in de buurt, met een plek waar jonge gezinnen naast een goeie kop koffie ook van lekkere ontbijtjes, brunch en lunch kunnen genieten. Je kan hier ook gezellig komen werken in onze workspaces.”

Dat ze de zaak zouden starten in Covid-tijden, hadden ze niet zien aankomen. “In januari 2019 tekenden we ons contract, en 3 maanden later brak de pandemie uit,” zegt Louis. “Maar we zijn steeds positief gebleven. Net als vele andere zaken hebben we ons toen toegespitst op afhaalgerechten.”

Silent disco

Volledig scherm © Dieter Nijs

Ondertussen mag Stoom.Vilvoorde twee kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren organiseerden de eigenaars een heus feestweekend. “Gisteren ging er een ‘silent disco’ door, dat was best wel grappig”, gaat Louis verder. “Het was muisstil in de zaak. Toen de muziek werd stilgelegd en de mensen terug begonnen te praten, dat was eigenlijk het luidste moment van heel de avond.”

“Vandaag is er een voorleesmoment in onze kinderruimte beneden, en een koffieworkshop van Noir uit Leuven. Die is ondertussen al volzet. En vanavond komen er nog twee bands optreden, een reggaegroep om 18 uur gevolgd door een indieband om 20 uur. We hadden ook een wedstrijd gelanceerd voor een jaar gratis koffie. De winnares had vandaag toevallig gereserveerd, dus haar zullen we ook in de bloemetjes zetten vandaag.” Morgen volgt nog een brunch, waar je in Stoom.Vilvoorde de huiseigen ‘cinnamon rolls’ en worteltaart kan proeven.

