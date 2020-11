Stijn (41) mag na een maand opnieuw zijn vrouw in zijn armen nemen. “Iedereen in tranen”

Stijn is geen risicopatiënt, amper 41 jaar oud en kreeg het toch zwaar te pakken. De emotionele ontlading was dan ook groot toen hij vandaag bij zijn ontslag eindelijk zijn vrouw weer in zijn armen mocht en kon nemen. “Zowel bij het koppel als bij het personeel vloeiden tranen van ontroering. Het raakte ons allemaal”, beaamt Helena Polfliet. Na een maand zorgen werd hij door het personeel al ‘onze Stijn’ genoemd. Ze zwaaiden hem uit met groot applaus.