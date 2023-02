Stationlei krijgt nieuwe bomen

Vilvoorde Bekende Vilvoordse Syrië­strijd­ster vrijgespro­ken voor hof van beroep na eerdere celstraf van 4 jaar: “Ze heeft niet actief deelgeno­men aan de strijd, geen materiële middel verschaft en niemand gerekru­teerd”

Het Brusselse hof van beroep heeft Noura Firoud, een van de bekendste Syriëstrijdsters van het land, over heel de lijn vrijgesproken. Dat is opmerkelijk, want in eerste aanleg kreeg ze nog vier jaar cel. De reden: ze was getrouwd met een Syriëstrijder en stelde zich zo ‘actief ten dienste’ van IS.

