START.huis opent deuren op nieuwe locatie

In het START.huis kunnen startende ondernemers hun droom waarmaken en aanbod aanbieden. Je vindt er verschillende winkels, horeca en diensten terug onder één dak. Het START.huis opende officieel de deuren in juni maar verhuisde nu naar een nieuwe locatie. Voortaan kan je terecht in het Ortshuis in de Leuvensestraat. “Sinds de lancering van het START.huis hebben we gemerkt dat heel wat mensen staan te popelen om eens te kunnen proeven van het ondernemerschap”, zegt schepen voor lokale economie en wijkcontracten Didier Cortois over het concept. “Ik weet nog hoe we in 2021 tussen de grote steden van het land en vooral tussen de grote reclamebureaus zaten om ons project een eerste keer voor te leggen bij de subsidieaanvraag in Brussel. Nu ben ik trots dat we van al die projecten het verst staan. Met de verhuis naar dit nieuwe pand kunnen we het hele project naar een volgend niveau brengen.”