START.huis is klaar voor de start: maak vanaf 24 juni kennis met 6 eerste startende ondernemers die er onderdak vinden

vilvoordeOp 24 juni opent START.huis in Vilvoorde. Een initiatief van de stad om mensen die willen starten met ondernemen een kans geven om hun product of diensten uit te testen voor het grote publiek. Het belangrijkste bij het project is dat dat kan in een veilige en weinig risicovolle omgeving. “En kunnen ze daarna op eigen benen staan of ontdekten ze dat ondernemen niets voor hen is? Dan is de opzet geslaagd!”

“We waren al even op zoek naar een pand in het centrum dat zich ertoe leent om verschillende winkels onder één dak onder te brengen. Mensen die willen ondernemen maar nog wat aarzelen om echt als zelfstandige of zelfstandige in bijberoep te beginnen, kunnen hier hun idee of concept uittesten zonder al te veel risico’s te nemen. Zeg je meteen je fulltime job op of ga je een huurcontract aan, dan is het risico sneller te groot en wagen velen hun kans niet”, legt schepen voor lokale handel Didier Cortois uit. “Mensen kunnen hier hun dromen najagen.”

Het START.huis bevindt zich in Leuvensestraat 73, het pand waar Blokker vroeger was. “Daar huizen we tot augustus. Want daarna gaan verschillende panden naast elkaar daar tegen de grond voor een vernieuwingsproject. Denk aan de ingreep die verderop al jaren geleden plaatsvond waar nu Mayerline is. De bedoeling is dat we tegen dan een ander pand vinden om START.huis in verder te zetten”, aldus Cortois.

Dit mag je verwachten

Nu gaan we vooral focussen op de start en nog niet op het einde van het pand op nummer 73. “Zo goed als alles is klaar om volgende week vrijdag de aftrap te geven. Het is dan avondshopping in Vilvoorde, een uitgelezen kans voor de starters om uit de blokken te schieten. De opening op vrijdag is een uitzondering want het START.huis zal enkel op zaterdag open zijn. We trachtte het pand op te delen in vier stukken, om vier initiatieven de kans te geven. We moesten opschalen naar zes. Vooral zelfgemaakte zaken en upcycling hebben een prominente plaats momenteel. Zo is er iemand die juwelen maakt, handtassen, babykledij, iemand die oude meubels een tweede leven geeft met een flinke lik verf, enzovoorts. Ook de mix wat leeftijd betreft is goed. Er zit jong bloed tussen maar evengoed iemand die op pensioen is. Voor de inrichting kijken we naar Peggy Van Spolly’s Thing (eveneens een zaak in de Leuvensestraat, red.). Zij richtte het pand helemaal in en maakte er een pareltje van. Dat we dit konden gunnen aan een lokale ondernemer vinden we ook super natuurlijk.”

Volledig scherm Leuvensestraat in Vilvoorde moet weer heropleven: Didier Cortois (Open VLD) schepen voor lokale economie © Marc Baert

Praktisch

Ze houden de drempel bewust zo laag mogelijk om iedereen een kans te geven. Wie zelf een concept wil uitwerken kan steeds intekenen via het formulier: https://www.vilvoorde.be/eloket/formulier/166/start-huis-contactformulier. De kostprijs is 8 euro per m2 per maand. Momenteel kan je huren voor enkele weken of per maand. In het volgende pand kan het mogelijks voor een langere periode. Toch blijft belangrijk dat dit een testfase is om te bekijken of je een doorstart op eigen benen kan maken. Het initiatief loopt zeker tot eind 2025.

Broeilab

Broeilab is een eerder initiatief waarbij een groep ondernemers en de stad ervoor zorgen dat starters een huurcontract aan lager tarief kunnen starten om hun idee uit te testen. Daarna valt de beslissing: doorstart maken of afhaken. Spolly’s Thing, Classy & Cosy, BROKKI, Mild Zwangerschapsboetiek, Pure Life Fotografie, Espace 73,... het zijn maar enkele namen op het lijstje van Broeilab.

Ook bij het startersloket kunnen toekomstige ondernemers terecht, een initiatief van de stad. “Daarmee hopen we voldoende handvaten te geven en ons handelscentrum weer nieuw leven in te blazen”, zegt schepen voor lokale handel Didier Cortois. Intussen is de straat alweer gevulder en zien we de omschakeling van ketens en shoppen naar beleving. “We streven naar heerlijk vertoeven in Vilvoorde.”

