Stalstudio klaar om er weer in te vliegen: “Twee producties dit jaar én examens die zo goed waren dat we ze ook in productie brengen”

Houtem Terwijl ene kermis­koers na andere sneuvelt, houdt Mossel­koers stand: “Niet evident, maar we geven niet zomaar op”

In de gloriejaren waren het er nog 150, vandaag worden er in Vlaanderen jaarlijks nog slechts 35 kermiskoersen gereden. Eén ervan is de Mosselkoers in Houtem. Nu dinsdag vindt de 77ste editie plaats, al was het door corona ook bang afwachten of de koers wel een toekomst had. “We hadden twee keuzes: boeken toe of volhouden. We hebben voor de laatste optie gekozen”, klinkt het.

9 juli