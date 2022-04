Stadsfeestzaal telt zes nieuwe portretten. Koning Filip en koningin Mathilde worden vergezeld door onze stadsgenoten

vilvoordeWIJ, VILVOORDENAARS is klaar voor het grote publiek. Misschien ging je de kunstwerken al bewonderen. Zo niet: volgende week dinsdag 12 april is er nog een kans. De zes nieuwe portretten hnagne ter vervanging van de vorige vorstenparen in de stadsfeestzaal van het stadhuis van Vilvoorde.