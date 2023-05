Stadsbestuur ontslaat twee werknemers na racistische Facebookberichten

Veloveilig-ambassa­deur Frank Duboccage houdt Zemst onder de loep

Hoe maken we Vlaanderen samen VeloVeilig? Dat is de vraag die HLN deze week samen met alle fietsers en automobilisten wil beantwoorden in het grootste fietsonderzoek ooit. Weerman Frank Duboccage is ambassadeur van de actie in Vlaams-Brabant. Hij had in Zemst aandacht voor twee plekken waar het met dodelijk gevolg misliep voor fietsers.