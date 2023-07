Stad Vilvoorde biedt studieruimte aan voor studenten met herexamens

Playmobiel maakt speelse rondgang door gemeente

In Grimbergen kan je deze zomer op een heleboel speelplekken de Playmobiel tegenkomen. De Playmobiel is een rondreizend speelplein. Met een felgekleurde werfwagen rijden ervaren animatoren tijdens de zomervakantie twee weken rond in de gemeente. Telkens wordt er een dag halt gehouden in een andere straat.