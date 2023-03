Stad promoot vrijetijdsaanbod jeugd met infopakketten: “Manier om sociale kloof te dichten”

Maandag 27 februari startte het Vilvoords Zilverpunt met de bedeling van 2 550 infopakketten aan kinderen en jongeren met een V-pas. In de pakketten zitten gadgets om thuis mee te spelen en info over het vrijetijdsaanbod van de stad.

Vilvoorde heeft al enkele jaren de ambitie om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken en gebruikt hiervoor de V-pas. Alle kinderen en jongeren onder de 19 jaar die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming krijgen automatisch een V-pas opgestuurd. Hiermee hebben ze recht op een korting van 80% op een groot deel van de Vilvoordse vrijetijdsactiviteiten.

Om dit aanbod nog beter bekend te maken, krijgen alle kinderen en jongeren met een V-pas de komende maand een infopakket cadeau. Naast fijne gadgets om thuis mee te spelen, zit er ook veiligheidsmateriaal in om veilig door het verkeer te kunnen. Tot slot zitten er tal van brochures en flyers in over het vakantieaanbod bij de stad, de bibliotheek en cc Het Bolwerk.

“Door de V-pas doorheen het jaar actief bekend te maken, zorgen we ervoor dat het aanbod tot bij de mensen thuis komt. Vilvoorde heeft een ruim aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en dat willen we graag ook actief promoten. Zo zorgen we ervoor dat ze niet alleen de V-pas gebruiken als kortingskaart, maar ook actief deelnemen aan het sport-, cultuur- en jeugdaanbod dat onze stad zo uniek maakt.” aldus schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati (Vooruit).

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti (Vooruit) vult aan: “Door de houders van de V-pas te informeren over het aanbod hopen we de participatie te verhogen. Als er meer kinderen en jongeren met een V-pas deelnemen aan het vrijetijdsaanbod kunnen ze meer vaardigheden en kennis opdoen in hun vrije tijd. Op die manier proberen we de sociale kloof te dichten.”

Samenwerking met maatwerkbedrijven

Voor het samenstellen en verdelen van de 2 550 pakketten wordt nauw samengewerkt met vzw ViTeS en het Vilvoords Zilverpunt. Tegen het begin van de paasvakantie zal elk pakket bedeeld zijn. Schepen Lamarti: “Het is fijn om als stad te kunnen rekenen op de partners uit de sociale economie in onze stad. Op die manier is het een win-win voor iedereen: de stad, de personen met een V-pas en de maatwerkbedrijven.”

