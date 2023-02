Stad organiseert lezingen, debatten en filmvoorstellingen over polarisatie: “Negatieve tendensen tegengaan”

Grimbergen/Vilvoorde Werken aan de Willems­brug en Cokerie­straat, omleiding via R22

Wie via de Willemsbrug naar Vilvoorde of Verbrande Brug rijdt, houdt er best rekening mee dat de brug van 6 tot en met 10 februari zal zijn afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg voert herstellingswerken uit in de Cokeriestraat op de brug. De werkput is gelegen op de rijbaan. Er zal een omleiding worden voorzien via de R22.

