Stad deelt feestcheque uit voor WK-uitzendingen

Brussel Filem'On filmfesti­val voor jongeren in de ban van detectives en mysteries

In Brussel is woensdag de 16de editie van het Filem’On, het International Filmfestival voor een Jong Publiek van start gegaan. Met “Ontmaskerd” als thema staan detectives, mysteries en de zoektocht naar de waarheid centraal in de vele films die nog tot 5 november getoond worden.

26 oktober