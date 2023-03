Stad brengt vrijwilligers en organisaties samen op beurs

“Als stad zijn we erg fier op onze grote groep actieve vrijwilligers. Ze maken in veel gevallen echt een wezenlijk verschil. Ook tal van organisaties die actief zijn in Vilvoorde doen regelmatig beroep op vrijwilligers. Met deze 2de vrijwilligersbeurs zetten we graag een aantal van de vrijwilligersjobs in de kijker: een ideale gelegenheid om eens kennis te maken. Wie weet vind je een uitdaging of een organisatie die helemaal bij jou past.” aldus schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois (Open VLD).