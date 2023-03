Sportstraat op Asiat Park officieel open: “Een plek die mensen dichter bij elkaar brengt”

‘Run for Stan’ tijdens de Wings for Life World Run, Stan (6) geraakte twee jaar geleden verlamd vanaf zijn middel: “Onze grootste wens is dat hij weer kan stappen”

De 6-jarige Stan Aerts uit Brecht is sinds zijn vierde deels verlamd geraakt door een noodlottige val. Hij werkt hard aan zijn revalidatie en zijn droom is om ooit terug te kunnen stappen. Verschillende hardlopers maken deel uit van ‘Run for Stan’ tijdens de Wings for Life World Run op 7 mei. Zij willen geld inzamelen voor het onderzoek naar ruggenwerfletsels. Run for Stan steunen kan via deze link.