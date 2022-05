Speel gratis het stadspel ‘Lisa was here’ en ontdek de leukste plekjes van Vilvoorde

vilvoordeStad Vilvoorde maakt er een goede gewoonte van om stadspellen, zoektochten en wandelingen te voorzien in de zomer. Deze keer pakken ze opnieuw uit met een pareltje: Lisa was her. Een spel dat je een blik gunt achter de schermen van de productie van telenovelle LISA. De telenovelle die zich -al meer dan een jaar- in Vilvoorde afspeelt.

De stad lanceert dan ook het stadspel LISA WAS HERE. Een interactief en leerrijk spel door de stad waarbij zowel de Vilvoordenaar, als toeristische bezoekers enige fijne uurtjes mee zoet zijn.

Vilvoorde is hét decor van populaire telenovelle van het moment: LISA. Het verhaal speelt zich af in de zennestad en elke aflevering herkennen Vilvoordenaars plekjes uit hun eigen omgeving. De speelterreinen onder de brug, het kanaal, de appartementen aan de Kantfabriek, de Kruitfabriek, de Grote Markt, het stadhuis en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Volledig scherm Aanschuiven voor meet & greet met hoofdrolspeelster Tine Oltmans in Lisa © IF

Je hebt een goed opgeladen smartphone nodig en een startcode. Verder neemt Lisa je mee op sleeptouw door de stad. Tine Paredis: “Je moet er zelf leuke opdrachtjes uitvoeren en leert veel bij. Je ziet in het spel bijvoorbeeld een scène opgenomen in en rond het stadhuis waarbij Katja wil trouwen met Jonas. Daar moet je zelf een leuke trouwfoto maken. Evengoed zie je filmpjes van achter de schermen en tonen productiemedewerkers je hoe opnames in z’n werk gaan. Bijvoorbeeld hoe ze een straat afsluiten voor een opname en hoe ze dat communiceren met de medewerkers onderling. Ik heb er zelf veel van opgestoken”, lacht de schepen voor toerisme en digitalisering. “Ik kan het aanraden aan volwassenen en evengoed aan kinderen. Het spel wordt aangeraden voor jongeren vanaf 12 jaar en gezinnen in het algemeen.”

Volledig scherm opnames Lisa op het stadhuis van Vilvoorde © RV

Tine Oltmans kwam zelf nog eens naar Vilvoorde voor een meet & greet met haar fans bij de release van het spel. Een uitgebreide babbel met Lisa herself maken ging niet gezien de wachtrij voor een foto met Tine al 20 minuten lang was. “En dat eerste weekend speelden meteen al 150 accounts het spel”, zegt Paredis enthousiast. Per deelnemersgroep heb je maar een gsm nodig.

“Vilvoorde huisvest DPGmedia op de medialaan, Videohouse, Ringtv, Woestijnvis en meer, als mediastad willen we de spelers van het spel ook een blik achter de schermen gunnen. Zo krijgt het spel ook een leerrijk aspect. We hopen heel wat fans naar onze stad te kunnen trekken en ze te verrassen met wat we allemaal te bieden hebben”, aldus schepen voor toerisme en digitalisering Tine Paredis (CD&V).

Wil je het spel zelf spelen en je zowel in de wereld van de productie als in stad Vilvoorde onderdompelen? Laad je gsm dan goed op en neem eventueel een powerbank mee, zorg dat een van jullie een account heeft op Messenger want je gaat chatten met Lisa én je bekijkt best de instructies en het plannetje op www.vilvoorde.be/lisastadsspel. Veel plezier!

Volledig scherm schepen Tine Paredis, stadsambassadrice Lene Bettens, actrice Tine Oltmans, schepen Didier Cortois stellen stadspel voor op meet&greet met Lisa-actrice - Vilvoorde © IF

Volledig scherm ‘Lisa’: Keerpunt Afgelopen maandag zorgde een geannuleerd huwelijk voor een belangrijk keerpunt in de telenovelle ‘Lisa’. Jonas (Oscar Willems) en Katja (Anouck Luyten) wilden hun huwelijk dat in Las Vegas was voltrokken, maar in Vlaanderen ongeldig was, bekrachtigen tijdens een plechtigheid in het stadhuis van Vilvoorde. De ceremonie draaide anders uit dan voorzien. Jonas gaf de dag voordien toe aan zijn gevoelens voor Lisa (Tine Oltmans) en bracht zelfs de nacht met haar door. Op de geplande ceremonie zei hij dan ook geen ‘Ja’ tegen Katja, maar enkel ‘Sorry’. Jonas kiest zo voor het eerst voor Lisa, al zal Katja zich natuurlijk niet zomaar gewonnen geven, want het seizoen duurt nog lang. © RV