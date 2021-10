Spectaculaire inbraak in Kia-garage: dief steelt kluis met alle sleutels en gaat er met wagen vandoor

VilvoordeIn de Kia-garage in Vilvoorde is er in de nacht van woensdag op donderdag een wel erg bijzondere inbraak gepleegd. Een man kon, zonder het alarm te laten afgaan, zich een weg doorheen de showroom banen. Eenmaal binnen steelt de man de kluis waarin alle sleutels van de wagens zitten. Vervolgens vertrekt hij met een Kia Stonic. “Hij was duidelijk niet aan zijn proefstuk toe”, zegt uitbater Gabriel Zahr.

Rond middernacht was de man al een eerste keer zichtbaar op de bewakingsbeelden. Een tweetal uur later beslist hij effectief op rooftocht te gaan. “Wij wisten deze morgen pas wat er gebeurd was aangezien hij zo nauwgezet te werk is gegaan.” ‘s Ochtends, wanneer de eerste werknemers toekwamen, zagen ze dat er een gat was gemaakt in een van de zeer dikke showroomramen. “Ze waren eerst wat verward omdat er op het eerste gezicht niets gestolen leek te zijn, zo stonden de laptops er allemaal nog,” klinkt het.

Camerabeelden

Later zagen ze op de videobeelden hoe een man, kruipend over de vloer, de alarmdetectie kon ontwijken. “Hij wist precies waar naartoe te gaan. Hij kreeg de kluis, die trouwens stevig vastgemaakt was, los van zijn plek en ging ermee vandoor. Hij heeft hem echt moeten losvijzen, om daarna al kruipend en duwend door het gat in het raam weg te ontsnappen.”

Volledig scherm Er hangt plakband rond het kleine gat in het showraam. © Marc Baert

Eenmaal buiten nam hij een van de vervangwagens buiten en ramde daarmee de grote poort van de parking open. Daarna reed hij met een andere vervangwagen, een Kia Stonic, weg.

“Volgens de politie heeft hij trouwens daarna nog een erg vreemd traject gemaakt met die wagen, of op zijn minst met de nummerplaat. Hij zou nog naar de kust zijn gereden en daarna naar Brussel.”

Voorbereid

“Het is eigenlijk een heel vreemd verhaal”, zegt de uitbater. “Die man moet geweten hebben waar alle camera’s stonden. Hij zal op voorhand wel de garage in de gaten hebben gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat het geen ‘inside job’ was, alle werknemers hier zijn volledig te vertrouwen. Bovendien is hij een echte pro. Normaal gezien zou je toch verwachten dat hij zich zou hebben verwond aan het glas van het raam.”

“Het is een vervelende situatie, maar als je de beelden ziet, kan je niet anders dan ermee lachen”, zegt Zahr relativerend. “Nu hij die sleutels in zijn bezit heeft, bestaat de kans er natuurlijk in dat hij later nog wilt terugkomen met een vrachtwagen en wagens meeneemt. Maar we zullen een nachtwacht voorzien totdat we de sleutels van alle wagens kunnen vervangen.” Binnen een kleine week zouden de wagens in de showroom weer verkoopbaar moeten zijn, mét nieuwe sleutels.

Volgens de politie liet de man toch enkele sporen achter. “We zijn nu volop bezig met het onderzoek naar de verdachte”, klinkt het.