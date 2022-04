Small Talk is klaar om Vilvoorde en alle podia te veroveren “Wij zijn de kameleon der coverbands”

“Ons concept is simpel: een band die covers brengt met een eigen twist. Een groep die zich comfortabel voelt in verschillende muziekgenres, met gemak tot de jaren 60 terug kan gaan en in toffe medley’s verschillende meezingers van vroeger en nu brengt”, zegt Tommy. “Elk publiek zal wel nummers herkennen in ons repertoire. We brengen up-tempo nummers en houden het akoestisch, waardoor mensen op een feest niet naar elkaar moeten schreeuwen boven loeiharde snaren of drums. Al boeten we ook niet in aan dansbaarheid, in tegendeel”, vult Niels aan.

Het duo kent elkaar en elkaars muziek projecten al van toen ze kind waren. Ze hebben hetzelfde doel voor ogen en zochten sinds begin dit jaar een aanvulling voor hun nieuwe project: een stem. Om die te vinden organiseerden ze audities en uit de tien kandidaten haalde Malou De Jonghe uit Borgerhout (27) het. Malou: “Ik ben heel blij dat ze voor mij kozen en was echt klaar voor die volgende stap. Veel ervaring heb ik nog niet. Tot mijn twaalfde volgde ik musical en daarna liet ik het wat varen. Tot het een paar jaar geleden weer begon te kriebelen. Sinds vier jaar neem ik zangles en waagde ik mijn kans tijdens de laatste reeks van The Voice. Ik raakte er tot de Blind Auditions en kwam niet in een team terecht maar het was een super toffe ervaring en het triggerde me om de stap naar het podium verder te wagen. Via mijn zanglerares zag ik de auditie voor Small Talk en dat ik het haalde uit een groep van tien, hoor ik hier net, vind ik wel fijn. Ik heb hier super veel zin in.”

Flexibiliteit is prioriteit

Ze repeteren nu wekelijks boven wat vroeger de Vilvo Squash was én hebben ze hun eerste optreden achter de rug. “En er staan er nog verschillende op het programma voor de lente en zomer. Vooral privéfeestjes zoals huwelijken en bedrijfsfeestjes. We verschoten van hoe goed de mond aan mond reclame het doet. Al hopen we op nog een aantal publieke podia”, zegt Niels. “We kunnen ons ook heel goed aanpassen aan verschillende settings”, zegt Malou. “Een bescheiden hoek, of een groter podium, we passen ons heel makkelijk aan aan. Nu dromen we nog niet van grote podia, maar festivalletjes willen we gerust ook doen.” Tommy: “We voorzien ook ons eigen materiaal en bieden een totaal pakket aan. Dat maakt het aantrekkelijker voor private organisatoren zodat ze niet nog apart naar een PA moeten zoeken of dergelijke. Voor versterking zorgen wij zelf, maar we spelen akoestisch. Een gitaar, twee stemmen en percussie die er toch voor kunnen zorgen dat het dak er af gaat.” Ze staan nu al gekend voor hun toffe medleys en hebben van elk van de zes afgelopen decennia wel iets in hun repertoire zitten. “En van The Kooks en Dua Lipa zal je ook wel wat tegenkomen in onze optredens.

Daarnaast proberen ze van een concert ook altijd wat persoonlijks te maken. Geen enkel optreden zal twee keer hetzelfde zijn. En de hosts mogen ook persoonlijke voorkeuren geven. Ze gaan er graag creatief mee aan de slag en brengen er hun eigen versie van. Wil je al eens luisteren naar een glimp van hun repertoire? Klik dan door naar Vi.Be. Binnenkort spelen ze in een van hun stamcafés op de Grote Markt in hometown Vilvoorde: 24 april bij The Rush. Volg hen en hun optredens op Facebookpagina Small Talk.

Volledig scherm Small Talk: Niels Leen, Malou De Jonghe en Tommy Gontie © Henk Dujardin