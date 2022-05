Sikh-tempel opent zondag voor het eerst sinds 2016 haar deuren

vilvoordeDe Sikh-tempel in Vilvoorde, Gurdwara Guru Nanak Sahib, kan opnieuw open. De tempel ging in het verleden meermaals dicht door onder andere mensensmokkel en andere disputen. In 2016 sloot de burgemeester de tempel voor onbepaalde duur omdat er nog steeds onenigheid heerste én de brandveiligheid liet sterk te wensen over. “Maar nu is er geen enkele reden meer om die mensen hun geloof niet te laten belijden”, zegt de burgemeester.

Het was een gekend fenomeen op zondag. De Sikh-gemeenschap was dan talrijk op straat te zien in de buurt van de Lange Molenstraat in Vilvoorde. Mensen met kleurrijke of net witte gewaden en fel gekleurde tulbanden. Ondanks dat er slechts enkele tientallen Sikhs in Vilvoorde wonen, vonden wekelijks honderden Sikhs hun weg naar de tempel omdat hij goed bereikbaar en centraal gelegen is.

De tempel is sinds 2016 dicht omdat er verschillende problemen huisden. Het was de bedoeling dat hij in 2018 weer zou heropenen maar omdat de tempel niet in orde was, was dat niet het geval. Zowel wat de verantwoordelijken betrof als de veiligheid van het gebouw. Bij moeilijkheden was het onduidelijk wie voor wat verantwoordelijk was en wie de tempel nu eigenlijk beheerde. “De werkingsmoeilijkheden werden in de grootste transparantie opgelost. Het is nu wél duidelijk wie welke verantwoordelijkheden op zich neemt”, zegt Hans Bonte. “Er zijn bovendien duidelijke afspraken gemaakt met de gemeenschap om in de toekomst eventuele moeilijkheden kordaat aan te pakken.”

Het gebouw was in slechte staat en was niet meer in orde wat brandveiligheid betreft. Zo was er bijvoorbeeld maar een toegang tot de tempel, namelijk de grote deur langs de straatkant. “Een erkende architect werkte alle gebreken aan het gebouw systematisch weg. Ze beschikken intussen wél over een geldig brandveiligheidsattest”, weet Bonte. “Het duurde jaren maar de problemen waren dan ook groot. Niets staat nog in de weg opdat de Sikh-gemeenschap in Vilvoorde haar geloof kan belijden. We plannen binnenkort een opendeurdag zodat alle geïnteresseerden een bezoek kunnen brengen aan de tempel.”

Drie keer dicht op drie jaar tijd

Momenteel ziet de toekomst van de tempel er heel wat beter uit. De tempel was niet alleen jaren aan een stuk dicht, ook in de jaren daaraan voorafgaand waren er tal van problemen. In 2014 ging de tempel voor bijna twee maanden dicht. Er waren tientallen illegalen van Indische origine die in Vilvoorde verbleven en via de tempel aan de gratis bedeling van maaltijden konden geraken. In 2015 ging de tempel opnieuw dicht omdat er 11 illegalen in de tempel verbleven. De rivaliteit tussen verschillende clans maakte de situatie er ook niet veiliger op. “Niemand sluit uit dat er op een gegeven moment een wapen wordt getrokken of een steekpartij plaatsvindt”, zei de burgemeester toen. De verantwoordelijken bleven naar elkaar wijzen. In 2016 werd de tempel voor onbepaalde duur gesloten door de toen nog steeds rivaliserende clans, het gebrek aan duidelijkheid, communicatie en verantwoordelijkheid en dé onveiligheden binnen de tempel.

