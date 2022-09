Septemberfeesten is deal met de weergoden kwijt. “Maar niet getreurd, we feesten gewoon door hoor!”

“het laatste weekend van septmber is het altijd mooi weer. Al goot het tijdens de opbouw op vrijdag. We konden op onze twee oren slapen dat de septemberfeesten droog was. Maar dit jaar is dat voor de tweede keer geen waarheid meer. “De afterwork op vrijdag was alleszins geslaagd en een perfecte aftrap voor dit weekend. Vandaag is het regenachtig maar we hopen weer op beter voor zondag. Dat zou goed zijn voor de rommelmarktkramers”, klinkt het bij Vandoren. Het bestuur bestaat uit vijf leden waarvan enkele nieuwe. Anderen waren reeds bestuurslid. Diegenen die afzwaaiden zijn dit jaar natuurlijk van de partij. “We zijn beschikbaar als daar nood aan is. Maar dit jaar komen we voor het eerst na tien edities ook eens als ‘gast’ naar de Septemberfeesten”, zegt Veerle Bergen, voormalig bestuurslid.