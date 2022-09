SCOOP investeert in meer dan 600 kwalitatieve laptops voor leerkrachten bovenop de digisprong

Bovenop de digisprongmiddelen van de Vlaamse overheid investeerde SCOOP een behoorlijke som geld opdat een kwaliteitsvol en duurzaam toestel kon aangekocht worden. “Op deze manier investeren we in onze leerkrachten en bijgevolg ook in de toekomst van onze leerlingen”, klinkt het bij de scholengroep. Alle laptops beschikken over Windows 11 en over de noodzakelijke toepassingen om kwaliteitsvolle digitalisering door te voeren.

De scholen die laptops uit deze lading ontvangen zijn: GO! basisschool ’t Kasteeltje (Overijse), GO! tienerschool VONK! (Hoeilaart) , GO! basisschool Het Groene Dal (Hoeilaart), GO! Atheneum Tervuren (Tervuren), GO! basisschool De Kattensprong (Tervuren), GO! basisschool De Vleugel (Zaventem), GO! basisschool Hertog Jan (Kortenberg), GO! basisschool Spectrum (Kampenhout & Buken), GO! basisschool De Sterrenhemel (Machelen), GO! basisschool Tangram (Vilvoorde), GO! basisschool De Regenboog (Grimbergen), GO! technisch atheneum Campus De Brug (Vilvoorde), GO! basisschool Klim-Op (Vilvoorde), GO! basisschool Kaleido (Vilvoorde) en GO! freinetschool De Zwierezwaai (Vilvoorde)