School GO! Horteco ziet straks 59% van werkingsbudget naar energie gaan. In 2021 was dat 21%

vilvoordeMeer dan de helft van het voorziene werkbudget van GO! Horteco in Vilvoorde zal in 2023 naar energie gaan. “Dit is niet houdbaar. Niet voor gezinnen en niet voor scholen.”

De noodsignalen blijven komen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelde tal van scholen die hun werkingsbudget drastisch zien verkleinen door de stijgende energiefacturen. GO! Horteco, vroeger beter gekend als ‘de Tuinbouwschool van Vilvoorde’ is een grote school met internaat en enkele energieintensieve studierichtingen. “Wij zijn in 2023 wel 59% van ons totale werkingsbudget opgaan aan energie. In 2021 was dat ‘slechts’ 21%”, zegt directeur Wietse Coolen.

Alle scholen zien hun kosten stijgen. Maar in deze school met 1.050 leerlingen en een internaat voor 210 leerlingen mét enkele opleidingen die veel energie vragen loopt het de spuigaten uit. In 2023 gaat 59% van hun werkingsbudget voor een jaar naar energie. “We hebben serres die warm moeten blijven, de opleiding dierenzorg is ook een grotere verbruiker. Denk aan de verblijfplaatsen voor koudbloedigen, niet alle gebouwen zijn geïsoleerd. Noem maar op”, zegt Coolen.

“We willen als school verduurzamen maar voor gemeenschapsonderwijs ligt dat een pak moeilijker. Zo kunnen wij geen leningen aangaan en moeten we dus zelf budgetten voorzien. Om een voorbeeld te geven: We willen graag overschakelen naar ledverlichting. Dat is een investering die we zelfs op twee jaar kunnen terugverdienen. maar het budget dat we eerst moeten investeren hebben we niet en kunnen we ook niet lenen bij de bank”, legt hij uit.

Aanpak

Ons grootste doel is dat we die prijsstijging niet doorrekenen aan de leerlingen. Hun gezinnen zitten namelijk ook met hogere facturen. Als eerste gaan we besparen waar kan op energie. De verwarming op 19°C zetten en ze wat later in het jaar opzetten en in het voorjaar sneller uitdraaien. We roepen medewerkers en leerlingen op zich warmer te kleden. Je kan de verwarming natuurlijk niet uit laten. Dat komt niemand ten goede. Denk aan de kamers in het internaat.

Ten tweede gaan we niet dringende investeringen uitstellen. Zoals een nieuw gebouw bouwen, de aankoop van pedagogisch materiaal herbekijken.

“Maar ook naast energie zitten we in het algemeen met verhoogde kosten. Door inflatie hogere loonkost. Bouwen en verbouwen is duurder dan voorheen, voedsel is duurder dat merken we in het internaat.” Coolen geeft meteen aan dat de kosten voor het internaat dit schooljaar niet zullen stijgen maar dat dat volgend schooljaar waarschijnlijk niet te vermijden valt.

