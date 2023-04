Sammy Mahdi op bezoek bij ISS: “Senioren zijn de meest gediscrimineerde groep op de arbeidsmarkt.”

Basketbal Top Division 2A Danny Wouters ruilt na dit seizoen Bavi Vilvoorde voor Aarschot: “Project over drie jaar sprak me aan”

GSG Aarschot strijdt momenteel om het behoud te verzekeren in Top Division 2A. Op vier speeldagen van het einde van de competitie heeft de ploeg haar lot nog altijd in eigen handen. Intussen maakte het bestuur bekend dat Danny Wouters volgend seizoen de verantwoordelijkheid als T1 zal krijgen over de eerste ploeg. Hij komt over van Bavi.