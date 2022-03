Saamo en The Hedge winnen 8.200 euro voor duurzaamheidsproject

grimbergen “Gaan ze dit nu echt door onze strot duwen?!”, burgers op infoverga­de­ring herinrich­ting centrum Grimbergen

Bij de vraag wie in de zaal tégen het project was, stond 70% recht. “Is hier dan wel draagvlak voor?” Vroeg een van de aanwezigen zich luidop af. Reacties als “Die Jumbo wordt groter dan de Colruyt. Is dat nog een buurtwinkel te noemen?”, “Dit past hier niet”, “Waar heen met het landelijk karakter van onze gemeente?”, “Waar blijft het masterplan waar ze rekening houden met allés? In plaats van gewoon beginnen afbreken.”, Om dan nog van de bezorgdheden omtrent parkeren en de zwakke weggebruiker te zwijgen.

