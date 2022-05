‘s Avonds omrijden door gesloten op- en afrit in Vilvoorde door werken aan ‘vliegende fietsbrug’

Vanaf vanavond 22 uur sluit de afrit in Vilvoorde wanneer je van Grimbergen komt. De omleiding loopt tot het complex waar R0 en E19 elkaar treffen ter hoogte van de Luchthavenlaan. Daar kan je terugkeren en via de andere rijrichting vervolgens wél afrit Vilvoorde nemen om op de Tyraslaan aan Medialaan uit te komen. Het sluiten van de afrit zou slechts een paar uur tot ‘s nachts duren. Tegen de ochtend is de afrit opnieuw in gebruik.