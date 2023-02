Rudy Eyndels is 11 jaar prins carnaval: “Op zoek naar opvolging”

Perk/Elewijt Gemeenten nemen maatrege­len om sluipver­keer uit Molenstraat/Waversebaan te weren

Vanaf vrijdag zal er geen sluipverkeer meer toegestaan zijn in de Molenstraat in Perk, die verderop in Elewijt overloopt in de Waversebaan. De gemeenten Steenokkerzeel en Zemst plaatsen er namelijk aanwijzingsborden met ‘landbouwverkeer’.

9 februari