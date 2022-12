Roemeen al half jaar in cel voor betrokkenheid bij vreemde diefstal van 2 papegaaien...die wel 14.000 euro waard zijn

In de nacht van 7 op 8 juni werden de twee papegaaien, samen 14.000 euro waard, gestolen uit het tuinhuis van een man uit Vilvoorde. De dieven maakten een gat in he dak van het tuinhuis en gingen er met de twee vogels vandoor. Twee jaar eerder was hetzelfde al eens voorgevallen bij het slachtoffer en toen werden de dieren in een naburig huis teruggevonden. Daarom besloten de speurders opnieuw een kijkje te gaan nemen in dat bewuste huis en in het huis ernaast. In de ene woning werden twee Roemenen aangetroffen. Naast het bed van een van hen vonden de agenten ook een sleutel. Deze sleutel bleek van een WC-hokje in de tuin te zijn, waar vogeluitwerpselen en een poeder werd aangetroffen. “Het was duidelijk dat de vogels daar even verbleven hadden en dat het doorgeefluik was”, aldus het parket dat 1 jaar cel vorderde tegen de man.