Repetities ‘Serpent’ in volle gang bij Stalstudio: “Een stuk waar je hard om kunt lachen, om er achteraf een serieus gesprek over te voeren”

In 2019 bestonden ze 50 jaar, maar sleet zit er nog niet op de formule van Stalstudio. “Leo Dewals was toen leraar aan de academie van Vilvoorde”, zegt voorzitter Gisele Smets. “Hij zat met de frustratie dat de acteurs die hij had opgeleid uitvlogen naar amateurtheaters, zonder dat hij er zelf mee kon samenwerken.” De vzw Stalstudio KaTo werd opgericht en vond een plaats in de oude stallen in Drie Fonteinen, waar een gezellige zaal met 48 stoelen is ingericht..

“Onze acteurs zijn afgestudeerden aan de academie”, vervolgt Gisele. “De lessen voor volwassenen gaan hier ook door, wat de studenten in contact brengt met elk aspect van het theater.” Dat beaamt Iris Cayron, die net als Gisele niet op het podium zal staan tijdens ‘Serpent’. “Er heerst hier een jeugdhuisgevoel omdat we alles zelf doen. Naast acteren bouwen we zelf de decors en staan we zelf achter de bar, we poetsen ook samen.”

“Er zijn op dit moment zo’n 60 stallers”, schat Gisele. “Het gaat dan om afgestudeerden en leerlingen, maar ook vrijwilligers die niet op het podium staan, maar graag meehelpen met de taken die rond een theater dienen te gebeuren. Ons gezelschap is jong en oud door elkaar. Er is zelfs iemand die er al bij was bij de oprichting.”

‘Serpent’ is een Shakespearebewerking van de hand van Tristan Versteven, die zelf de regie in handen neemt. “Ik werk het stuk graag los van de tijd. Je zult niet kunnen zien of het stuk zich vandaag afspeelt, of 100 jaar geleden.” Zijn bewerking is 15 jaar oud en moest een beetje aangepast worden. “Het stuk behandelt de positie van de vrouw en de tijden zijn nogal veranderd”, zegt Tristan. “Er zijn een aantal grappen gesneuveld omdat ze vandaag niet meer aanvaardbaar zouden zijn.”

Meer informatie en tickets vind je via de website van Stalstudio. ‘Serpent’ gaat in première op 17 maart en wordt nog tot eind oktober gespeeld. “Het voordeel van een kleine zaal als de onze is dat de acteurs veel kunnen spelen’, zegt Gisele. “Andere theatergezelschappen spelen een stuk 2 of 3 keer in een grotere parochiezaal of cultuurcentrum. Wij moeten meer spelen om uit de kosten te komen, maar voor de acteurs is dat eigenlijk een zegen.”

