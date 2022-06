Reële prijs van een zwembeurt of de huur van een sportzaal gaat maal vier “Neen, de belasting zal niet verhoger”

De effectieve kost van een zwembeurt of het gebruik van een sporthal ligt veel hoger dan de kost die de gebruiker moet betalen. De stad past steeds een stuk bij, zodat onder andere een zwembeurt, voor de zwemmer betaalbaar blijft. Die bijdrage achter de schermen wordt nu fors opgetrokken. “De belastingbijdrage loopt vanaf 1 juli per zwembeurt op van 2,54 euro tot maar liefst 9,69 euro”, stelt raadslid Dries Verhaeghe (N-VA). “De bijdrage van de zwemmer zelf blijft constant. Dit is puur budgettair wanbeleid waar de Vilvoordse belastingbetaler voor moet opdraaien. Hoe is het mogelijk dat na nog geen half jaar een begroting zo kan ontsporen en men nu pas de reële kostprijs transparant kan of durft weergeven?”, aldus gemeenteraadslid Dries Verhaeghe. “Het stadsbestuur zal moeten duidelijk maken welke andere geplande uitgaven niet meer zullen kunnen doorgaan. Een euro kan je immers maar één keer uitgeven. Vanuit de oppositie zullen we ons met N-VA Vilvoorde met alle mogelijke middelen tegen een belastingverhoging verzetten.”

“Waar halen ze het dat we de belastingen zouden verhogen?”, stellen schepenen Moad El Boudaati en Jo De Ro. “In het vorig bestuur stond N-VA mee achter die solidaire aanzuivering”, duidt Jo De Ro. “COVID had een grote impact. We moesten voor de begroting schatten wat de inkomsten zouden zijn, je hebt de inflatie en op de kop toe startte een Rus oorlog in Oekraïne en gingen de brandstofprijzen de lucht in. Dat maakt dat we een extra uitgave hebben van 46.000 euro voor gas bij het Zeepaardje en 81.000 euro meer aan elektriciteit. Heel veel geld inderdaad.” El Boudaati: “Als bestuur heb je dan twee keuzes. Of je rekent die prijs door aan de klant en verschillende schoolgaande zwemmertjes kunnen dat niet betalen waardoor het sportaanbod voor hen te duur en onbereikbaar wordt. Of je spijst dat aan via het autonoom gemeentebedrijf. Wij willen een betaalbaar sportief- en cultureel aanbod voor elke Vilvoordenaar, dus kiezen heel bewust voor dat laatste. We gaan daardoor echt geen school minder kunnen zetten en we gaan de belastingen niet verhogen zoals N-VA hier aanhaalt.”