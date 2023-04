Racistisch filmpje van Vilvoordse stadsarbeiders beroert gemoederen: “Zie wat daar afkomt… Die lopen allemaal in gordijnen rond”

Lot van voormalig woonzorg­cen­trum Strom­beek-Be­ver gaat over de tongen: “Plots stond er een camera­ploeg in de straat”

De storm die donderdag werd ontketend door een ochtendlijke tweet van Theo Francken (N-VA) is in Strombeek-Bever nog niet gaan liggen. De mogelijke komst van een opvang voor asielzoekers in een voormalig woonzorgcentrum trok zondagochtend enkele tientallen Vlaams Belang-sympathisanten en ongeruste buurtbewoners naar het pand in de straat Bergdal. Hier, maar ook elders klinkt de vraag: “Waarom hebben we dit via de pers moeten vernemen?”