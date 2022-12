Provinciale groepsaankoop van struiken en bomen blijkt groot succes

Basketbal Top Division 2 Jérémy Delobbe speelt met Bavi Vilvoorde topper tegen Nijvel: “Twee van de sterkste verdedigin­gen in de reeks staan tegenover elkaar”

Zondag staan Bavi Vilvoorde en Nijvel tegenover elkaar in de Slachthuisstraat. Het is een onvervalste topaffiche in Top Division 2. Nijvel is de autoritaire leider in de reeks, terwijl Bavi het met een derde plaats ook uitstekend doen. Het wordt ook een clash tussen twee teams die verdedigend hun zaken op orde hebben.

16:19