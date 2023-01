Prijzen voor huizen en appartementen blijven stijgen in Vilvoorde

Tervuren Ongeval op Binnenring ter hoogte van het Leonard­kruis­punt richting E411: half uur file vanaf Sint-Ste­vens-Wolu­we

Er is een ongeval gebeurd op de Brusselse Binnenring ter hoogte van het Leonardkruispunt richting de E411. De uitvoegstrook is er versperd. Het is momenteel 31 minuten aanschuiven vanaf Sint-Stevens-Woluwe.

12 januari