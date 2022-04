Politiezone Vilvoorde-Machelen onderbemand: “We zijn nu al minder aanwezig op het terrein; wat als het zo doorgaat?”

De trend toont zich in heel het arrondissement Halle-Vilvoorde, zo ook in de politiezone Vilvoorde-Machelen. Het personeelstekort bij de politie is al langer een feit, maar het is op dit moment zo erg dat alle alarmbellen afgaan bij korpschef Erik Bassleer. “We hebben de preventiewerking al op een laag pitje moeten zetten, maar nu komt ook de reguliere werking in het gedrang”, aldus Bassleer.

“Om de eerstelijnsinterventie te kunnen blijven garanderen, hebben we dringend extra mensen nodig. Er is op dit moment een tekort van 20 procent in het hele arrondissement, alsook in de politiezone Vilvoorde-Machelen. Onze politiemannen- en vrouwen moeten extra diensten presteren en vaker komen werken door het tekort. De werklast neemt toe en we moeten steeds meer doen met minder mensen.” De chef is bezorgd dat het huidige personeel zal uitvallen of afhaken. “Ons personeel houdt stand en blijft hard werken, maar als het zo blijft doorgaan, moeten we hun takenpakket afbouwen. We zijn nu al noodgedwongen minder aanwezig op het terrein.” Het tekort is dan ook het grootst op operationeel vlak, bij de politiemensen in uniform.

Volledig scherm Het hoofscommissariaat van de politiezone Vilvoorde-Machelen © Marc Baert

Steeds minder mensen kiezen voor een job bij de politie. Dat komt volgens de korpschef onder andere omdat de politie de laatste jaren een slecht imago heeft gekregen. Hij betreurt het dat de burger nog maar weinig vertrouwen heeft in de politie. “Tijdens de coronacrisis was de politie de boeman. Wij moesten de burger constant wijzen op de coronamaatregelen en dat werd ons niet altijd in dank afgenomen.” Hij hoopt dan ook nieuw personeel aan te werven zodat er opnieuw meer ingezet kan worden op preventie, om zo het vertrouwen in de politie te herstellen.

Een ander pijnpunt is het lage slaagpercentage op de selectieproeven. Slechts 12 procent van de kandidaten slaagt voor het examen. “Dat is bitter weinig, en dat willen we graag optrekken naar 30 procent”, zegt Basseleer. Een nieuwe campagne van de provincie Vlaams-Brabant moet dat verwezenlijken, die de focus legt op het aantrekken van nieuwe werkkrachten uit eigen regio. In juni gaat het nieuwe rekruteringsprogramma van start. Dat programma vormt de eerste actielijn in de campagne. Volgende stappen omvatten onder andere meer begeleiding vanuit Pivo, de politieschool.

In het arrondissement Halle-Vilvoorde is de taal ook vaak een struikelblok. Veel inwoners zijn anderstalig en de jonge generatie beheerst het (geschreven) Nederlands niet altijd voldoende. Ze slagen dan niet voor de taaltest van Selor, die wettelijk is vastgelegd door de federale overheid.