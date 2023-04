Politie op zoek naar twee verdachten van wagendiefstal: daders mogelijk gewapend

Geen straf voor automobi­list voor ongeval dat motard Nikola (23) het leven kostte: “Slachtof­fer is zelf ook deels verantwoor­de­lijk”

De Vilvoordse politierechter heeft H.V.L schuldig verklaard in het proces rond het ongeval dat motorrijder Nikola De Becker (23) het leven kostte in Opwijk. Maar er waren ook verzachtende omstandigheden en daarom kreeg hij de gunst van de opschorting. Een scenario waar de ouders van Nikola al voor vreesden. “Maar wat de beslissing ook geweest zou zijn... Nikola krijgen we niet terug.”