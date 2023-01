Peutie wacht nog op afvalkalenders: “Het is niet zo dat we op een stapel zitten”

Schaarbeek Train World verwelkomt miljoenste bezoeker

Het museum Train World in Brussel heeft dinsdag haar miljoenste bezoeker verwelkomd. Dat laat de NMBS in een persbericht weten. Sinds de opening in september 2015 kunnen nieuwsgierigen de geschiedenis van de spoorwegen in België ontdekken aan de hand van speciale stukken en archieven van de NMBS.

