Personeelsleden AZ Jan Portaels testen fiets op weg naar het werk: “Waarom niet sport en woon-werk combineren?”

Het AZ Jan Portaels zal binnen enkele jaren zijn intrek nemen in gloednieuwe gebouwen op de CAT-site, aan de achterzijde van het Vilvoordse station. Zorgklanten, begeleiders, bezoekers en medewerkers zullen het nieuwe gezondheidshuis eenvoudig en vlot kunnen bereiken met de fiets en het openbaar vervoer. Die bereikbaarheid speelt het ziekenhuis op de huidige site wel eens parten. Gelegen in het hart van de stad ondervinden bezoekers momenteel hinder van de werken in het stadscentrum.

“We merken effectief dat onze patiënten en medewerkers steeds langer onderweg zijn van en naar het ziekenhuis. Ruim 20% van onze medewerkers woont aan de andere zijde van het kanaal en komt dus via de Europabrug, het Heldenplein en de Lange Molensstraat naar het werk”, klinkt het bij het ziekenhuis. De huidige en verwachte hinder (na de werken aan het Heldenplein wordt immers ook de Lange Molenstraat aangepakt) en de drijfveer om zich te profileren als duurzame werkgever, maken dat het ziekenhuis inzet op alternatieven voor koning auto voor het woon-werkverkeer.

Na een eerdere succesvolle editie in 2017, trapt het ziekenhuis op 27 februari 2023 haar nieuwe ‘De Fietstest’-campagne af. Met hulp van de Provincie Vlaams-Brabant laten een veertigtal werknemers de wagen voor drie weken aan de kant staan. In ruil krijgen ze een elektrische fiets, bakfiets of speed pedelec ter beschikking. Zeker met de vele werven in de omgeving kan dat flink wat tijdswinst opleveren.

“Met De Fietstest willen we werknemers overtuigen om hun wagen thuis te laten en met de fiets te gaan werken”, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit “De speed pedelec zat nog niet in het aanbod bij de eerste editie. In het woon-werkverkeer is dat een echte game-changer. Een woon-werkafstand van meer dan 15 km wordt daardoor makkelijker te overbruggen. De provincie werkt samen met partners ook aan een betere bereikbaarheid per fiets. Tegen eind juni wordt een ontbrekend stuk fietssnelweg over de vroegere site van Forges de Clabecq afgewerkt en kan je via de F1 tot op 100m van de ingang van het ziekenhuis fietsen.”

De deelnemers kijken alvast enthousiast uit naar de test: “Ik woon op zo’n 18 km van het werk en neem uit gemak steeds de auto. ’s Ochtends zit ik al snel 40 minuutjes in de wagen om tot op het werk te raken, Vilvoorde binnenrijden via de Europabrug, dat is elke dag weer aanschuiven. En ’s avonds gebeurt hetzelfde in de omgekeerde richting. Veel tijd en zin om ’s avonds nog te sporten is er niet, dus toen ik de uitnodiging van De Fietstest zag, dacht ik: waarom niet sport en woon-werk combineren?”.

