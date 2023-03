Personeel Oracle doet mee aan Lenteschoonmaak: “Resultaat: 35 volle zakken zwerfvuil”

Organisa­ties en vrijwilli­gers vinden elkaar in Bolwerk

In Cc Het Bolwerk organiseerde de stad zaterdagvoormiddag voor de 2e keer een vrijwilligersbeurs. Tientallen organisaties en diensten stelden zich in de polyvalente zaal voor aan de bezoekers. De beurs was een behoorlijk succes, klonk het. “Soms blijft het bij nieuwsgierigheid en willen mensen thuis nog even nadenken, maar soms willen ze meteen beginnen.”