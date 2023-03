Passage Alex Agnew in cc Het Bolwerk uitgesteld: comedian heeft stemproblemen

Hapje en drankje in ruil voor kapotte broodroos­ter: Café Recupel komt naar Vilvoorde

Slingeren je baksteen-gsm uit 2001, een kapotte lamp of je oude haardroger nog steeds rond in huis? Raak je maar niet in het recyclagepark? Dan is er goed nieuws goed nieuws: Café Recupel komt naar Vilvoorde. In ruil voor jouw oude elektro word je getrakteerd.