Pas donderdag uitspraak in stalkingsdossier van doodrijder Merel De Prins

Na zijn vrijlating in 2020 besloot hij om op zoek te gaan naar een partner. Wanneer de jongedame zijn gerechtelijk verleden ontdekte — Aytekin was al 23 keer veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs of rijden ondanks een rijverbod — volgde een harde breuk en zette ze het contact definitief stop. Een zware dobber voor de twintiger die deze afwijzing moeilijk kon verkroppen. Hij zou haar hierop geruime tijd bestookt hebben met berichten en ongewenste telefoontjes. Volgens het parket dook hij ook meermaals op in haar buurt. Daarop diende de vrouw een klacht in en besloot het parket hem te dagvaarden. Op 31 maart werd 1 jaar cel gevorderd. De uitspraak was voorzien voor maandag maar werd uitgesteld naar donderdag.