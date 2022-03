Parking Tangebeekbos zal niet heropenen “We kijken naar een herbestemming”

De parking langs de Albert I-laan aan de Tangebeekbos gaat niet meer heropenen. Dat bevestigde het Agentschap Natuur en Bos. “Die parking was een doorn in het oog. Samen met sluikstort kwamen er nog andere kwalen op die parking af. Die kosten bleven steeds oplopen. Ook de hoge nood aan onderhoud van de parking door de putten die zich telkens vormden, bleven aanhoudende kosten en dat terwijl op de Albert I-laan eigenlijk meer dan voldoende parking is. We besloten dat we met die open ruimte eigenlijk nuttigere dingen kunnen doen dan de parking er te behouden. We kijken dus naar een herbestemming in de toekomst”, zegt Wouter Huygens van ANB. Intussen is de parking al ettelijke maanden dicht.