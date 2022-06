Parking Peutie alweer (tijdelijke) doorn in het oog van Vilvoorde

Uitpuilende vuilnisbakken en een hele hoop vuilnis los naast de vuilnisbakken. Dat is wat er de afgelopen tijd te zien is op de parkings in Peutie. “Ze ontsieren onze stad en daar zijn al zo lang problemen”, zegt burgemeester Hans Bonte. Hij kondigde enige tijd geleden al eens aan dat als het handhaven daar stroef blijft lopen, hij de parkings liever gesloten wil zien. “Als de situatie daar blijft verder duren zullen wij het Agentschap Wegen & Verkeer formeel in gebreke stellen.” Er ligt ook geen gewoon afval. De vuilnisbakken zijn bedoeld voor een snoeppapiertje, een blikje van het drankje dat je onderweg consumeerde. Hier staat echter veel meer dan dat. “Vrachtwagens die op industriezone Brucargo thuishoren, komen hier overnachten, wonen er naast hun vrachtwagen. Dat brengt heel wat afval met zich mee. Op Brucargo zijn er voorzieningen voor hen, maar dat is betalend. Dus komen ze hier gratis staan maar gebruiken de bosjes wel als toilet. Ik moet er geen tekeningetje bij maken.”

Drie weken geleden ging de aannemer die instaat voor het ruimen van de vuilbakken echter failliet. “In heel Vlaams-Brabant stapelde het vuilnis zich drie weken lang op”, beaamt Anton De Coster, woordvoerder bij AWV. “Gezien wij een overheidsinstelling zijn kunnen wij niet zomaar meteen een nieuw contract afsluiten. Momenteel loopt ene tijdelijk contract en probeert de nieuwe aannemer zoveel mogelijk te ruimen. Gezien het op verschillende plekken, met Peutie op kop, om heel veel afval gaat duurt dit wat langer.” Het AWV zorgt ervoor dat de vuilnisbakken in gewone weken drie tot vier keer geledigd worden. In juli en augustus zelfs vijf keer per week. “In die zomermaanden zal een andere firma ook bijspringen om die frequentie van vijf keer per week te halen. Het contract liep hoe dan ook af in september. Tegen dan zoeken we een nieuwe aannemer”, legt De Coster uit.