Overleden leerlinge besmet (13) met corona: doodsoorzaak is niet geweten

Maissa (13) sterft nadat ze onwel wordt tijdens turnles: ze voelde zich een beetje misselijk, een paar uur later was ze dood

7:10 Ze voelde zich een beetje misselijk tijdens de turnles, een paar uur later was ze dood. De 13-jarige Maissa, een leerlinge uit het tweede middelbaar van de Virgo Plus-school in Vilvoorde, trok maandagnamiddag nog met een vriendinnetje naar de toiletten om wat koud water in haar gezicht te gooien. Maar in plaats van op te kikkeren, verloor ze het bewustzijn. Diezelfde dag overleed ze in het ziekenhuis.