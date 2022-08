Oudste inwoonster van Vilvoorde viert 103de verjaardag

vilvoorde Stalstudio klaar om er weer in te vliegen: “Twee producties dit jaar én examens die zo goed waren dat we ze ook in productie brengen”

Enthousiasme bij Stalstudio in Vilvoorde: “De monologen van de eindexamens van de afgelopen twee jaar waren zo goed dat we ze in een productie gaan opvoeren.” De toneelhonger is groot. Zowel bij de spelers als bij het publiek. Als corona zich wat koest houdt, kan je er het komende jaar terecht voor drie producties in het totaal.

25 juli