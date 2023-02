Ouders, veroordeeld voor zware pesterijen van eigen zoon Alexander (13), gaan in beroep : “Ik zie mijn katten liever dan mijn zoon”

Door al fietsend of al stappend naar school te gaan, zamelden 710 leerlingen dit schooljaar al 4.000 euro in

Om leerlingen aan te sporen te voet of met de fiets naar school te gaan, werkt de gemeente Zemst met het beloningssysteem Buck-e. En dat lijkt te werken, want dit schooljaar zamelden 710 leerlingen zo al 4.000 euro in. Maar wat kunnen ze met dat geld doen?