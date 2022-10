Ortshuis te koop: “We zoeken een nieuwe locatie om onze zaak verder te zetten”

“In dit pand startten jaren geleden zowat pop-up’s. Sweety Cake Café, is daar echt uitgegroeid tot een volwaardige zaak die zich het pand ook eigen maakte”, zegt schepen voor lokale economie Didier Cortois. “Van begin af stond ook vast dat er een einde zou komen aan het verblijf in dit pand. En straks is het zover.” Het gebouw is eigendom van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, beter gekend als POM Vlaams-Brabant. “Ze verkopen het pand. Dus de huurders Sweety Cake Café en Boaime moeten er bijgevolg uit. De stad gaat wel een bod doen op het pand.”

De stad doet dat vooral met het ook op het verzekeren van de invulling van het pand. “Het is geklasseerd, dus zal er altijd zo blijven uitzien. maar we hopen dat hier geen kantoren inkomen en dat het een handelsfunctie blijft behouden omdat dat in ons handelscentrum aan de orde is.” Indien het bod aanvaard wordt, zal de stad er hoogstwaarschijnlijk het Starthuis in onderbrengen. Dat bevindt zich nu in het andere deel van de Leuvensestraat op een tijdelijke locatie. “We hopen dat de twee zaken een nieuwe plek vinden in Vilvoorde. Dat kan zeker via Broeilab en we willen hen daar ook in steunen.”