Opnieuw volop carnaval: “het doel is een glimlach op elk gezicht”

VilvoordeDit jaar viert Vilvoorde opnieuw carnaval zoals het hoort. Tussen zaterdag 18 februari en zondag 26 februari wordt er in de Zennestad een kermis én een carnavalsstoet georganiseerd. Door de pandemie was dat al drie jaar geleden.

In 2020 had de stad het geluk nog carnaval te vieren voor COVID-19 en de bijhorende maatregelen alle activiteiten lieten stilleggen. De jaren erna verliep de viering in mineur. In 2021 kregen alle kinderen via de school een masker om te versieren. De klassen met de mooiste maskers werden beloond met een pakket verkleedkledij. Vorig jaar werd de kermis georganiseerd, maar ging de stoet niet door.

“De carnavalsstoet is een wezenlijk onderdeel van onze culturele traditie en ligt ons nauw aan het hart. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het ons duidelijk geworden hoezeer we dit soort feestelijke evenementen missen. Vette Dinsdag is in Vilvoorde daarom uitgegroeid tot meer dan alleen een traditie, het is een moment waarop jong en oud samenkomen om te genieten en te vieren. Het is een bewijs van de kracht van de gemeenschap en de veerkracht van onze samenleving”, aldus schepen voor cultuur Moad El Boudaati (Vooruit).

De kermis staat op de Rooseveltlaan tussen de Nowélei en Guldenschaapstraat. De kermis zal beide weekends open zijn van 14 uur tot middernacht. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 23 uur en woensdag van 14 tot 23 uur. Die woensdag organiseren de foorkramers een familiedag met tal van kortingen.

“We zijn bijzonder tevreden om dit jaar opnieuw een volwaardige carnavalsweek te kunnen organiseren. De kermisattracties zullen ook ditmaal hun beste beentje voorzetten om een glimlach op de gezichten van de Vilvoordenaars te toveren. We hopen van harte dat iedereen afzakt naar het centrum op Vette Dinsdag om de carnavalisten te komen toejuichen. Opwarmen kan voor en na de stoet vanzelfsprekend in 1 van de vele mooie horecazaken in het centrum”, voegt schepen voor economie Didier Cortois (Open VLD) toe.

Op Vette Dinsdag (21 februari) om 19.33 uur trekt de carnavalsstoet door het centrum. Naast de Vilvoordse groepen nemen carnavalsgroepen uit heel Vlaanderen deel aan de stoet. Het parcours zal er als volgt uitzien: Mechelsesteenweg – Rooseveltlaan – Bolwerkstraat – Leuvensestraat – Nowélei – Rooseveltlaan. Aan het eindpunt zal het podium staan waar de carnavalsgroepen zich presenteren voor de jury. Onmiddellijk na de stoet vindt daar de traditionele paardenkoppenworp plaats.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.