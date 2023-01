Opnieuw verdwijnt er een horecazaak op de Grote Markt: “Teleurstellend, maar te verwachten”

Livios Verwarmen met airco: het effect op je woongenot én je energiever­bruik

Wanneer het kwik in de zomer de hoogte ingaat, is airco in huis meer dan welkom. Maar je kan zo’n toestel ook gebruiken om je woning te verwarmen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Kan het in elke woning? Is een combinatie met zonnepanelen mogelijk? Bouwsite Livios vroeg het aan Stijn Verbeke, energie-expert bij de Universiteit Antwerpen en EnergyVille/VITO.

14:27